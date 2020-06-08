Validen 'ziyaret' uyarısı: Erteleyin
Vali Günaydın, Kayseri'de Covid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek, "Ziyaretleri erteleyin" uyarısında bulundu
|08 Haziran 2020 09:27
|Yazdır
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, corona virüs vaka sayısında artışa neden olduğu gerekçesiyle vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi.
Vali Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis'te pizza dönemi
08 Haziran 2020 11:07
|İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor
08 Haziran 2020 11:05
|ASDEP sözlü sınavları başlıyor
08 Haziran 2020 09:49
|Konya'da 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
08 Haziran 2020 09:19
|Kriterler değişti! Tat alamayana da test yapılacak
08 Haziran 2020 08:53
|Devlet arşivlerine ilgi yüzde 466 arttı
08 Haziran 2020 08:24
|Ayasofya yeniden ibadete açılacak mı? Gözler Danıştay'da
08 Haziran 2020 06:10
|Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08 Haziran 2020 01:19
|Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İDÜ Tıp'a bağlandı
07 Haziran 2020 18:55
|Dijital ortamda mezarlıklara ulaşmak artık daha kolay
07 Haziran 2020 17:35