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Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok

Türkiye koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadelenin ardından normalleşme sürecinde güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin yolunda gıda, tarım, ulaştırma sektörüne ilişkin müjdeli haberler verdi.
 08 Haziran 2020 09:30
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Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok

Normalleşme ile birlikte seferler başlarken tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, yeni bir torba yasayla sözleşmeli tarımda fiyat artışını önleyecek yeni bir mekanizma devreye girecek. Orman yangınlarına müdahale için bu yıl iki uçak, 15 ton su atan dev helikopter alınacak, İHA'lar da bu yıl ilk kez kullanılacak, bir yerde bir çakmak yansa görülecek.

ÜLKEMİZ İYİ BİR SINAV VERDİ

Yusufeli Barajı'nın döküm töreni dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektörün salgınla mücadele sürecinde önemli bir sınav verdiğini söyledi. Bu süreçte tüketiciye marketlerden istediği ürünü istediği zaman alacağı güveninin aşılandığını kaydeden Pakdemirli, "Geçen yıl tarım sektörü yüzde 26 büyüdü. Çiftçilerimizin morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Onlar üretime odaklanmalı. Muhalefetin fiyatlar konusunda dogmatik, kalıplaşmış sözlerle eleştiri getirdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımıza 'üreticiyle ilgili bir sıkıntı' var dediğimizde 'mutlaka gidin halledin' diyor. Çiftçisine, üreticisine bu kadar destek veren zihniyete rağmen Türkiye'de yalan kolay satıyor. Bugün hiçbir üründe zarar eden hiçbir çiftçimiz yoktur. Sahada memnuniyet var" dedi.

DALGALANMA OLMAYACAK

Bakan Pakdemirli, torba yasa ile sözleşmeli tarıma ilişkin yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, kontrol mekanizmasının devreye gireceğini belirtti. Türkiye'nin tarımsal üretimde ilk onda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sözleşmeli satışın yüzde 5-10'unu dijital tarım platformuna taşımayı düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda fiyat dalgalanmaları engellenecek. Örneğin bir zincir mağaza ayda 10 liradan 10 kilo domatesi 10 ay almak istediğini söyleyecek. Sabit fiyattan mı almak istiyorsun o zaman bu işin gübresini, tohum, ilacını ver ben de işleyim denilecek. Bu işler ileride değerli kontrat haline gelecek. Bunu başardığımızda Türkiye'de ani değişiklikler konusunda rahatlama olacak."

TREN ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLMAYACAK

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu da, bu dönemde ulaştırmaya zam yapmayacaklarını açıkladı. Pandemiden en fazla etkilenen sektörün ulaştırma olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Trenler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Uçaklarda bu belli zaman alacak. Vatandaşların bu dönemde hareketli olması için zam yapılmayacak" dedi. Karaismailoğlu, bu kapsamda tren ücretlerinde artış olmayacağını kaydetti. Pandemi döneminde şantiyeleri de kapatmadıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Gerekli tedbirler alındı ve hiçbir şekilde karantinaya alınan veya kapanan şantiyemiz olmadı" dedi.

Hazal Ateş
Sabah
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