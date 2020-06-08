Sosyal medyadan örgüt propagandasına soruşturma: 9 gözaltı

MAAŞI ÖDENMEYEN BELEDİYEDEKİ MEMUR, İŞ YAPMIYORUM DİYEBİLİR Mİ? Belediye başkanı bazı memurların maaşlarını ödüyor bazılarını ödemiyorsa, ilgililer durumu Kamu Denetçiliği Kurumu ve/veya Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirebilir. Ancak, idare ile memur arasındaki iş ilişkisi sözleşme hukukuna değil statü hukukuna dayanmaktadır. Aylık ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle memurun da kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş görev ve sorumluluklarını ifa etmekten kaçınması mümkün değildir. Aksi bir durum memur açısından sorumluluk doğuracaktır.