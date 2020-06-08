ASDEP sözlü sınavları başlıyor
|08 Haziran 2020 09:49
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözlü sınavlarının 15 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan duyuru
ASDEP Alımı Sözlü Sınavına Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru
06 Mart 2020 Cuma günü Bakanlığımızca duyurusu yapılarak 16 Mart 2020 tarihinde başlaması planlanan ve Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla ertelenen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavı 15 Haziran 2020 - 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayların, sözlü sınav giriş bilgileri sayfasında belirtilen tarih ve saatte geçerli kimlikleri ile belirtilen adreste hazır bulunması gerekir.
Sözlü Sınav Giriş Bilgileri için tıklayınız...
Adaylar eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formunu sözlü sınava geldiklerinde teslim edeceklerdir. Beyan formu için tıklayınız...
İlgililere duyurulur.
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