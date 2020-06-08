1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 ilde 6'sı muvazzaf asker 42 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
 08 Haziran 2020 10:01
Yazdır
16 ilde 6'sı muvazzaf asker 42 şüpheliye FETÖ gözaltısı

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüphelinin yakalanması için operasyon yürütülüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 17 zanlı ile FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Ekipler, 6'sı muvazzaf asker ve 7'si kapatılan askeri okulda öğrenci oldukları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi
08 Haziran 2020 11:21		 Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı
08 Haziran 2020 10:08
24'ü aktif görevde 33 emniyet mensubuna FETÖ gözaltısı
08 Haziran 2020 09:48		 Sosyal medyadan örgüt propagandasına soruşturma: 9 gözaltı
08 Haziran 2020 09:42
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
08 Haziran 2020 08:06		 İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
07 Haziran 2020 19:27
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
07 Haziran 2020 17:29		 Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
07 Haziran 2020 16:39
Kaçak FETÖ'cü Üsteğmen sokağa çıkınca yakalandı
07 Haziran 2020 12:56		 FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası
07 Haziran 2020 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm11:21 - Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi11:17 - Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor11:09 - Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları11:07 - Meclis'te pizza dönemi11:05 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor11:03 - Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu11:03 - Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı10:59 - Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı10:55 - 'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
10:36 - Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü10:24 - Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı10:21 - Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10:19 - Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı10:17 - Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı10:10 - MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var10:08 - Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı10:05 - Borsa, haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Eski telefonlar sıfırlanacak
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avare 2
kerosen 1
balığa limon sıkmak 1
kupa 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
Uyku 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 2
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
Asker uğurlama 3
tek kişilik bank dönemi 1
SON İLANLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi 273 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam