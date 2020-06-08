Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Yıldız'ın evinde polis aramasının devam ettiği belirtildi ve 'Askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü
|08 Haziran 2020 10:08
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Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.
Dükel ve Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.
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