1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündem olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 18-25 yaş arasındaki gençlerde Ak Parti düşmanlığı olduğunu söyledi. Enginyurt, "Bunu çözümlemeleri gerekiyor" dedi.
 08 Haziran 2020 10:10
Yazdır
MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 18-25 yaş arasındaki gençlerde Ak Parti düşmanlığı olduğunu söyledi. Enginyurt, "Bunu çözümlemeleri gerekiyor" dedi.

CEMAL ENGİNYURT'UN ÇOCUKLARI OLDUKLARINI SÖYLEMİYORLAR

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kızım ve oğlum okudukları okullarda Cemal Enginyurt'un çocukları olduklarını söylemiyorlar. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar, 'Biz önce kendimiz olalım' diyorlar. Ben onlara bunu öğrettim. Yeni nesil çok zeki gelişiyor. Yeni nesil kendine güveniyor, mirasyedi bir nesil olmamak istiyor." diye konuştu.

YENİ NESİLDE BİR AK PARTİ DÜŞMANLIĞI VAR

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında konuşan Enginyurt, "Benim çocuklarım benim partimle gurur duyuyor. Yeni nesil gençlikte, bunu Cumhur İttifakı eksenin söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın ben onları çok seviyorum. Yeni nesilde bir Ak Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım. 18-25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var bunu çözümlemeleri gerekiyor. Ak Parti düşmanlığı, Ak Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
08 Haziran 2020 11:09		 Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
08 Haziran 2020 09:27
CHP'nin 'infaz' başvurusu hazır
08 Haziran 2020 08:25		 Baraj düşüyor bölge daralıyor
08 Haziran 2020 07:15
'Türkiye hızlı toparlanacak'
08 Haziran 2020 07:05		 İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması
08 Haziran 2020 01:20
Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı
08 Haziran 2020 00:26		 8 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2020 00:05
Dünyada koronayla ilgili neler oluyor: İşte son gelişmeler
07 Haziran 2020 23:56		 Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor
07 Haziran 2020 22:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm11:21 - Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi11:17 - Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor11:09 - Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları11:07 - Meclis'te pizza dönemi11:05 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor11:03 - Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu11:03 - Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı10:59 - Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı10:55 - 'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
10:36 - Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü10:24 - Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı10:21 - Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10:19 - Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı10:17 - Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı10:10 - MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var10:08 - Tele1 Ankara Temsilcisi ile OdaTV Ankara Haber Müdürü'ne gözaltı10:05 - Borsa, haftaya yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Eski telefonlar sıfırlanacak
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hazal türesan 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
kocam isterse çalışabilir 2
balığa limon sıkmak 1
Fahrenheit 451 1
ışıl rençber 1
ingiltere 4
corona virüs vaka sayısı 1
rast gelmesin 1
pazar günü durgunluğu 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam