MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var
|08 Haziran 2020 10:10
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Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 18-25 yaş arasındaki gençlerde Ak Parti düşmanlığı olduğunu söyledi. Enginyurt, "Bunu çözümlemeleri gerekiyor" dedi.
CEMAL ENGİNYURT'UN ÇOCUKLARI OLDUKLARINI SÖYLEMİYORLAR
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kızım ve oğlum okudukları okullarda Cemal Enginyurt'un çocukları olduklarını söylemiyorlar. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar, 'Biz önce kendimiz olalım' diyorlar. Ben onlara bunu öğrettim. Yeni nesil çok zeki gelişiyor. Yeni nesil kendine güveniyor, mirasyedi bir nesil olmamak istiyor." diye konuştu.
YENİ NESİLDE BİR AK PARTİ DÜŞMANLIĞI VAR
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında konuşan Enginyurt, "Benim çocuklarım benim partimle gurur duyuyor. Yeni nesil gençlikte, bunu Cumhur İttifakı eksenin söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın ben onları çok seviyorum. Yeni nesilde bir Ak Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım. 18-25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var bunu çözümlemeleri gerekiyor. Ak Parti düşmanlığı, Ak Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok, bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor." ifadesini kullandı.
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