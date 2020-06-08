Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı
|08 Haziran 2020 10:19
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını açıklayan Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. "Mayıs Ayına İlişkin Ödemeler 8-10 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak"
Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması gündemde
05 Haziran 2020 07:50
|Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde
04 Haziran 2020 08:32
|Kısa çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı
03 Haziran 2020 11:04
|'Korona meslek hastalığı sayılsın' başvuru
30 Mayıs 2020 09:59
|İşe yerleşmesine aracılık edilen engelli sayısı açıklandı
23 Mayıs 2020 10:43
|Emeklilerden 'intibak' ve 'katkı payı muafiyeti' talebi
13 Mayıs 2020 11:15
|GSS'nin kapsamı yüzde 100'e ulaştı
13 Mayıs 2020 10:28
|Aylık 88,29 lira primle ailenizle GSS kapsamına girebilirsiniz
11 Mayıs 2020 10:47
|Sosyal Hizmetlerde çalışan sağlık personeli yıpranma payı alacak
09 Mayıs 2020 11:40
|Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor
05 Mayıs 2020 10:50