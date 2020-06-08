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Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
 08 Haziran 2020 10:36
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Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü.

Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik adlı kadın sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.
DHA
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