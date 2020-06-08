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Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
|08 Haziran 2020 11:03
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1170 sokaktaki müstakil evde yaşayan Ali Uzuntüfek (35), birlikte yaşadığı annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uzuntüfek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası Uzuntüfek'in, eşinden bir süre önce boşandığı, bir ay önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.
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