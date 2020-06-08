1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları

PİAR Araştırma tarafından yapılan "En başarılı belediye başkanları" anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı
 08 Haziran 2020 11:09
Yazdır
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları

PİAR Araştırma tarafından yapılan "En başarılı belediye başkanları" anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. En başarılı 10 belediye başkanının 7'sinin Millet İttifakı'ndan olması ise dikkat çekti.

PİAR Araştırma Şirketi, "Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması"nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

65 BİN KİŞİ KATILDI

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu.

İmamoğlu 5. sırada

Ankette çıkan başkanların memnuniyet oranları ve yerel seçimde aldıkları oylar şöyle:

1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 (31 Mart yüzde 50.93)

2- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64.0 (31 Mart yüzde 50.62)

3- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 (31 Mart yüzde 53.94)

4- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yüzde 58.6 (31 Mart yüzde 70.53)

5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2 (31 Mart yüzde 54.21)

6- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 56.9 (31 Mart yüzde 53.63)

7- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 56.1 (31 Mart yüzde 52.30)

8- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 55.8 (31 Mart yüzde 58.10)

9- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55.6 (31 Mart yüzde 53.97)

10 -Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yüzde 54.0 (31 Mart yüzde 67.60)

İşte o sonuçlar:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var
08 Haziran 2020 10:10		 Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
08 Haziran 2020 09:27
CHP'nin 'infaz' başvurusu hazır
08 Haziran 2020 08:25		 Baraj düşüyor bölge daralıyor
08 Haziran 2020 07:15
'Türkiye hızlı toparlanacak'
08 Haziran 2020 07:05		 İletişim Başkanı Altun'dan 'Tuzla Camii' açıklaması
08 Haziran 2020 01:20
Türkiye Brezilya'ya nefes oldu: 650 tanesi ulaştı
08 Haziran 2020 00:26		 8 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Haziran 2020 00:05
Dünyada koronayla ilgili neler oluyor: İşte son gelişmeler
07 Haziran 2020 23:56		 Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor
07 Haziran 2020 22:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı11:25 - 'Yeni normalde' hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak11:23 - Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm11:21 - Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi11:17 - Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor11:09 - Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları11:07 - Meclis'te pizza dönemi11:05 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor11:03 - Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu11:03 - Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
10:59 - Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı10:55 - 'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı10:36 - Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü10:24 - Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı10:21 - Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı10:19 - Mayıs ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemeleri başladı10:17 - Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı10:10 - MHP'li Cemal Enginyurt: Gençlikte müthiş bir Ak Parti düşmanlığı var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Baraj düşüyor bölge daralıyor
Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
Eski telefonlar sıfırlanacak
13 ilde, ihraç edilmiş 74 polise FETÖ gözaltısı
MEB, YKS nedeniyle bazı sınavların tarihlerini iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
kupa 1
Erkekyerinibilsin 4
dondurma'da bedava bulmak 3
ingiltere 4
ışıl rençber 1
balığa limon sıkmak 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 1
Uyku 1
Kolonyalamak 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 289 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi 80 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam