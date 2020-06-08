Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
|08 Haziran 2020 11:09
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PİAR Araştırma tarafından yapılan "En başarılı belediye başkanları" anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı. En başarılı 10 belediye başkanının 7'sinin Millet İttifakı'ndan olması ise dikkat çekti.
PİAR Araştırma Şirketi, "Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması"nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.
Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
65 BİN KİŞİ KATILDI
30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu.
İmamoğlu 5. sırada
Ankette çıkan başkanların memnuniyet oranları ve yerel seçimde aldıkları oylar şöyle:
1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 (31 Mart yüzde 50.93)
2- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64.0 (31 Mart yüzde 50.62)
3- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 (31 Mart yüzde 53.94)
4- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yüzde 58.6 (31 Mart yüzde 70.53)
5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2 (31 Mart yüzde 54.21)
6- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 56.9 (31 Mart yüzde 53.63)
7- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yüzde 56.1 (31 Mart yüzde 52.30)
8- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 55.8 (31 Mart yüzde 58.10)
9- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55.6 (31 Mart yüzde 53.97)
10 -Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yüzde 54.0 (31 Mart yüzde 67.60)
İşte o sonuçlar:
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