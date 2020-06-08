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Meclis'te pizza dönemi

Menülerinde Türk mutfağının yemeklerinin yer aldığı TBMM lokantalarında artık pizza da yer alıyor.
 08 Haziran 2020 11:07
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Meclis'te pizza dönemi

Halkla ilişkiler ziyaretçi giriş binasında pizzalar isteğe göre ikram ediliyor. Milletvekilleri ve personel en çok karışık pizzayı tercih ediyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, salgın nedeniyle kapalı olan Meclis lokantaları yeniden açılırken yaz döneminde hizmet verecek bahçe restoran ise 18 Haziran'da hizmete giriyor.

İşte Meclis'teki bazı yenilikler...

FAVORİ KARIŞIK PİZZA

TBMM lokantalarında artık pizza servisi de başladı. Halkla İlişkiler Ziyaretçi Giriş Binası'ndaki kafede pizzalar menüde yer alıyor. Fiyatlar 10-15 TL arasında değişirken, milletvekilleri ve personel en çok karışık pizzayı tercih ediyor.

AÇIK HAVA LOKANTASI

Milletvekilleri ve personelinin yaz döneminde açık havada yemek yemeleri için "bahçe lokanta" 18 Haziran'da hizmete giriyor. Bahçede kamelyalar da bulunacak.

TARİHİ ÇEŞME AKACAK

TBMM binasının inşası sırasında yapılan ancak kullanılmaz halde olan iktidar kulisi bahçesindeki tarihi çeşme yeniden su akacak şekilde onarılacak.
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