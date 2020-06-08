6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!

21 Mayıs 2020 tarihli haberimizde; Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 21 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de 2 Büro Personeli, 1 Destek Personeli (Aşçı), 1 Avukat, 1 Psikolog, 2 Laborant ve 1 Mühendis olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel statüsünde kadro ilanı yayımlandığını, birçok kadronun doğrudan başvuracak adaylara yönelik sertifika şartlarıyla ilan edildiği, bazı kadroların ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan düzenlemelere aykırı olarak ilan edildiğini ifade etmiştik.

İlgili üniversite tarafından açıklanan sonuçlara göre yerleşen adayların puanları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Tablodan ilan şartlarına baktığınız üzere kadroların hepsi önceden belirlenen adayların "ayrıntılı özgeçmişine" göre hazırlanmış ve sonuç itibarıyla da istenilen kişilerin kazanması sağlanmıştır. Bir büro personeli alımında 6-7 tane ne olduğu, ne işe yaradığı, geçerliliği kimin tarafından teyit edildiği dahi belli olmayan uyduruk sertifikalarla kişiler üniversitelerde memur yapılmaya devam edilmektedir.

KPSS'ye hazırlanan kişilerin onlarca test çözüp yüksek puan almaları bir anlam ifade etmediği gibi, bu ilanlara bakarlarsa KPSS puanına ilave olarak "Deri, Cilt ve Hüsnü-Hat Kurs Belgelerine"de sahip olmak için kursa yazılmalarında fayda görülmektedir!

İşin en üzücü tarafı ise bu denli gündeme getirme çabalarımıza rağmen, ilgili üniversiteyi geçtik ama devlet kademesinden herhangi bir yetkilinin bir kişiyi ya da bir aileyi memnun edip binlerce işsiz insanı devletine küstüren alımlara tek kelime etmemesidir!