1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kişiye özel sertifika şartları içeren ilanlarına yerleşen adaylar belli oldu!
 08 Haziran 2020 11:30
Yazdır
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!

21 Mayıs 2020 tarihli haberimizde; Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 21 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de 2 Büro Personeli, 1 Destek Personeli (Aşçı), 1 Avukat, 1 Psikolog, 2 Laborant ve 1 Mühendis olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli personel statüsünde kadro ilanı yayımlandığını, birçok kadronun doğrudan başvuracak adaylara yönelik sertifika şartlarıyla ilan edildiği, bazı kadroların ise "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan düzenlemelere aykırı olarak ilan edildiğini ifade etmiştik.

İlgili üniversite tarafından açıklanan sonuçlara göre yerleşen adayların puanları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Tablodan ilan şartlarına baktığınız üzere kadroların hepsi önceden belirlenen adayların "ayrıntılı özgeçmişine" göre hazırlanmış ve sonuç itibarıyla da istenilen kişilerin kazanması sağlanmıştır. Bir büro personeli alımında 6-7 tane ne olduğu, ne işe yaradığı, geçerliliği kimin tarafından teyit edildiği dahi belli olmayan uyduruk sertifikalarla kişiler üniversitelerde memur yapılmaya devam edilmektedir.

KPSS'ye hazırlanan kişilerin onlarca test çözüp yüksek puan almaları bir anlam ifade etmediği gibi, bu ilanlara bakarlarsa KPSS puanına ilave olarak "Deri, Cilt ve Hüsnü-Hat Kurs Belgelerine"de sahip olmak için kursa yazılmalarında fayda görülmektedir!

İşin en üzücü tarafı ise bu denli gündeme getirme çabalarımıza rağmen, ilgili üniversiteyi geçtik ama devlet kademesinden herhangi bir yetkilinin bir kişiyi ya da bir aileyi memnun edip binlerce işsiz insanı devletine küstüren alımlara tek kelime etmemesidir!
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
08 Haziran 2020 13:33		 Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
08 Haziran 2020 12:58
Meclis'te pizza dönemi
08 Haziran 2020 11:07		 İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor
08 Haziran 2020 11:05
ASDEP sözlü sınavları başlıyor
08 Haziran 2020 09:49		 Validen 'ziyaret' uyarısı: Erteleyin
08 Haziran 2020 09:27
Kriterler değişti! Tat alamayana da test yapılacak
08 Haziran 2020 08:53		 Devlet arşivlerine ilgi yüzde 466 arttı
08 Haziran 2020 08:24
Ayasofya yeniden ibadete açılacak mı? Gözler Danıştay'da
08 Haziran 2020 06:10		 Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08 Haziran 2020 01:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Eski telefonlar sıfırlanacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fahrenheit 451 1
Uyku 1
ıspanaklı köstebek pasta 2
rip akıntısı 1
taşıyıcı annelik 1
corona virüs vaka sayısı 1
Asker uğurlama 3
hafta sonu kaçamak yapmak 3
Kolonyalamak 2
ingiltere 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam