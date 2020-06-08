1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli kararda

Kentte 4 sene önce polis memurunun motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda örgüt üyelerini yönlendirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K. hakkındaki gerekçeli karar yazıldı-
 08 Haziran 2020 11:18
Yazdır
Polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli kararda

- Adana'da 4 yıl önce polis memurunun mahallede motosikletle evrak dağıttığı sırada tabancayla vurularak şehit edildiği saldırıda teröristleri yönlendirdiği iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice K. hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü PKK ve elebaşılarından Murat Karayılan ile bağlantısı anlatıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Tanık beyanları, delil değerlendirmesi, sanıkların ifadeleri ve hukuki durumu gibi kısımların da bulunduğu 17 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Hatice K'nin kırsal alanda özel eğitim aldığı, "Rojda" kod adını kullandığı ve örgütün eylemlerinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

Kararda, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Suriye uyruklu terörist R.A'nın üzerinde dijital materyal bulunduğu, flash bellekteki incelemede terör örgütüne katılan kişilere ait öz eleştiri, öz geçmiş ve sicil bilgilerinin tespit edildiği, bunlar arasında Hatice K'nin de yer aldığı bildirildi.

Gerekçeli kararda itiraflarına yer verilen gizli tanık "Alanya", terör örgütü PKK'nın 2016 yılı şubat ayında kırsal alanda özel eğitim alan "Evin" kod adlı örgüt üyesini eylem amacıyla Adana Gülbahçesi Mahallesi'ne gönderdiğini ve "Evin"in HDP temsilciliğinde örgüt tarafından "güvenilir kişi" kabul edilen şahıslarla çok sayıda toplantı yaptığını belirtti.

Toplantılarda, Güneydoğu'da süren operasyonlara tepki amaçlı Adana'da polislere silahlı eylem planlandığını, gün boyu mahalle aralarındaki bakkallara ekmek dağıtan fırın çalışanı "Ferhat" kod adlı örgüt mensubunun Dağlıoğlu Polis Merkezindeki polislerin kullandığı güzergahlarda keşif yaptığını anlatan gizli tanık, şu beyanlarda bulundu:

"Polislere yapılacak silahlı eylem öncesi 'kadro' diye tabir edilen 'Evin' isimli örgüt mensubu, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. O yakalanınca yerine örgütün kırsal alanında özel eğitimler aldığını bildiğim 'Rojda' kod adlı Hatice K, Gülbahçesi'ndeki eylemleri kaldığı yerden devam ettirmek için görevlendirildi. Rojda, mahallede YDG-H sorumlusu olarak görev yapan 'Ozan' kod adlı şahısla irtibata geçti. Polislere yapılacak silahlı eylemin aktif hale getirilmesi için toplantı yaptı.''

- Talimatlar örgüt elebaşı Karayılan'dan

Gizli tanık "Alanya", polislere yönelik saldırı için 19 Mayıs 2016'da "Rojda", "Ozan", "Ferhat" ve "Tuncer" kod adlı örgüt mensuplarının portakal bahçesinde bir araya geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Rojda, toplantıya katılan şahıslara 'Murat Karayılan'ın talimatıyla bütün unsurlar bulundukları bölgede eylem gerçekleştirecekler, bu amaçla biz de daha önceden 'Evin' arkadaşın planlamasını yaptığı silahlı eylemleri gerçekleştirelim.' dedi. Toplantı esnasında polisin öldürülmesi için görev dağılımları yapıldı. Rojda tarafından Ozan, Ferhat ve Tuncer'e saldırı için gözcülük görevi verildi. Ozan, kaskları toplantı başlamadan önce portakal bahçesine getirdi. Ferhat, toplantıya polise karşı kullanılması için iki tabanca getirdi. Tuncer'e ise gözcülük görevinde kullanmak üzere eski tip tuşlu telefon ile başkasının üzerine kayıtlı açık hat verildi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Ozan getirdiği motosiklet ve iki kaskı portakal bahçesinde bir yere gizledi. Polise yapılacak silahlı eyleme son şekli verildi. Eylem 20 Mayıs 2016 günü sabah yapılacaktı."

Belirlenen günde Ferhat ile Ozan'ın portakal bahçesine yaya olarak geldiğini ve bir önceki gün buraya gizledikleri kaskları alıp ayrıldıklarını söyleyen gizli tanık, şunları ifade etti:

"Tuncer, önceden planlandığı gibi civardaki bir iş yerinin önünde gözcülük yapmaya başladı. İnfazı gerçekleştirilecek polisin Obalar Caddesi'ndeki geliş ve gidişleriyle ilgili bir gün önce kendisine verilen açık hat üzerinden Ozan'a bilgiler veriyordu. Tuncer, saat 10.00 sıralarında polis memurunun kullandığı motosikletle Gülbahçesi-Kanal istikametinden Cuma Pazarı istikametine doğru geldiğini Ozan'a söyledi. Bu konuşma sonrası Ozan ve Ferhat motosikletle polis memurunu takip ederek Tuncer'in beklediği yerin önüne kadar geldiler. Ferhat, bu sırada elindeki tabanca ile polis memurunun üzerine doğru yaklaşık 14-15 el ateş etti.

Polis yere düştü, daha sonra Ozan ve Ferhat geldikleri siyah renkli plakasız motosikletle kaçtı. Eylemin gözcülüğünü yapan Tuncer, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı."

- İnkar odaklı savunma cezadan kurtarmadı

Kararda sanığın sahte kimlikle yakalandığı, üzerinden örgütsel nitelikli şifreli notların ele geçirildiği, Irak'ın kuzeyindeki Gare kampında faaliyet yürüttüğü tespiti yer aldı.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu kaydedilen kararda, Hatice K'ye üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45), motosikletle evrak dağıttığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Saldırının ardından saldırının faillerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan Hatice K, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili biri firari 4 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü
08 Haziran 2020 13:38		 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı
08 Haziran 2020 13:05
Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti
08 Haziran 2020 12:20		 İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
08 Haziran 2020 12:12
SGK çalışanlarına rüşvet operasyonu
08 Haziran 2020 11:39		 Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı
08 Haziran 2020 11:25
Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
08 Haziran 2020 11:03		 Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu
08 Haziran 2020 11:03
Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
08 Haziran 2020 10:36		 Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı
08 Haziran 2020 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Eski telefonlar sıfırlanacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fahrenheit 451 1
hafta sonu kaçamak yapmak 3
Uyku 1
ıspanaklı köstebek pasta 2
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
tek kişilik bank dönemi 1
dip dalgası 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
rip akıntısı 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam