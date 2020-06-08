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Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, ilkbaharda düzenledikleri başarılı operasyonlarda 303 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır darbe vurdu- Bu süreçte etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en ust karar organının yonetim konseyi üyesi Halide Tarı, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ve sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Özer İnce de bulunuyor
 08 Haziran 2020 11:21
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Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi

- Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 303 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ilkbahar mevsiminde ağır darbe vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Mart-31 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 303 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 177 şüpheliden 81'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu süreçte terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 9 güvenlik görevlisi ile 12 sivil şehit oldu, yaralanan 13'ü güvenlik görevlisi 14 kişi tedavi altına alındı.

- Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu

Van'da biri 24, diğeri 21 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olan iki terörist, 9 Mart'ta Türkiye-İran sınırından girdikten sonra jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da yakın korumalığını yaptıkları tespit edilen bu teröristler, jandarmadaki ifadelerinde, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda ağır kayıp veren örgütün panik halinde olduğunu ve örgüt içi infazların başladığını anlattı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, 10 Mart'ta TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu 11 Mart'ta teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel tutuklandı.

- Örgütün tepe kadrosuna ağır darbe

PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en ust karar organının yonetim konseyi üyesi "Ayten Amed" kod adlı Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla, 9 Mart'ta Kandil'de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Devletin birligini ve ülke butunlugunu bozma" sucundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'de orgutun hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yuruttugu öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ise 30 Mart'ta MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

- Örgütün sözde Çemçe grubu etkisiz hale getirildi

Nisan ayının son 2 gününde, yurt içinde terör açısından en kritik noktalar arasında yer alan Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesindeki operasyonda 4'ü gri listede 7 terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün sözde Çemçe grubu imha edildi.

Muş'un Varto ilçesinde 10 Nisan'da güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, 22 Nisan'da MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir tutuklandı.

Kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

- Siviller ve şehitlerin kanı yerde kalmadı

Ankara Kumrular'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralananın olduğu terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist Diyarbakır'da 1 Mayıs'ta yakalanarak tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 6 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan, örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce ile sözde Ağrı Dağı genel sorumlusu Nevzat Pirbudak olduğu bildirildi.

Bu teröristlerin, Doğubayazıt'ta 2 Mart'ta gümrük muhafaza müdürlüğüne ait servis aracına düzenlenen ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan ile 2 personelin şehit düştüğü roketatarlı saldırının failleri olduğu belirlendi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 7 Mayıs'ta jandarma komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer alan "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu saptandı. Teröristin, Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına 22 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın şehit edilmesi eylemine katıldığı öğrenildi.

- PKK'nın sözde Herekol karargahı çöktü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi.

Soylu, 30 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü." ifadelerini kullandı.

Soylu, 31 Mayıs'ta da terör örgütü PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit düştüğü saldırının failleri olduğu kaydedildi.

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde 31 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı Veysel Altun, diğerinin de "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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