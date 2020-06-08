1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
 08 Haziran 2020 11:23
Yazdır
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selvi'nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi
08 Haziran 2020 13:28		 Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler
08 Haziran 2020 12:05
Ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı
08 Haziran 2020 11:59		 Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı
08 Haziran 2020 11:27
'Yeni normalde' hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak
08 Haziran 2020 11:25		 Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı
08 Haziran 2020 10:59
13. yüzyıldan kalma mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!
08 Haziran 2020 09:29		 27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
08 Haziran 2020 08:59
Yaşlılardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi
08 Haziran 2020 08:56		 Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak
08 Haziran 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Eski telefonlar sıfırlanacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fahrenheit 451 1
corona virüs vaka sayısı 1
pazar günü durgunluğu 1
balığa limon sıkmak 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
dip dalgası 1
Kolonyalamak 2
kupa 1
Erkekyerinibilsin 4
ingiltere 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam