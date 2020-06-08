Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
|08 Haziran 2020 11:23
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Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Selvi'nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
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