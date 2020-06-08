1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı

İstanbul Üniversitesi, sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında İstanbul'da ikamet etme şartını kaldırmalı!
 08 Haziran 2020 16:00
Yazdır
Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı

Bilindiği üzere, pandemi süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunda eleman sorunu yaşanmaması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte yükseköğretim kurumlarından bir kısmına toplamda 8 bin 635 kadro ihdas edilmişti.

Bu kadroların üniversite bazlı ilan edilmesinin yerine, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda merkezi alıma gidilmesinin kadroların etkin ve verimli kullanılacağını belirtmemize, bu konuda her türlü desteğe açık olduğumuzu bu mecradan ilan etmemize rağmen, olumlu bir dönüş alamadık.

Dolayısıyla, üniversiteler herhangi bir kontrol mekanizmasının olmamasından da istifade ederek gerek kişiye özel, gerekse usule aykırı yaş ve ikamet şartlarıyla adayların başvurularını sınırlandırmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Bunlara bir örnek de yakın tarihte İstanbul Üniversitesi tarafından eklendi. Söz konusu yükseköğretim kurumu tarafından 542 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı, 05 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öncelikle, şunu belirtip İstanbul Üniversitesini tebrik etmemiz gerekiyor. O kadar kötü ilan şartları gördükten sonra, üniversitenin her branşta sadece ilgili bölüm mezunlarına fırsat vermesi bizleri son derece mutlu etti. Bu açıdan, İstanbul Üniversitesini kutluyoruz.

Ancak, adaylardan bizlere gelen, bizlerce de mevzuat açısından değerlendirdiğimizde kendilerine sorun yaratabilecek bir hususu dikkatlerine sunmak istiyoruz. İstanbul Üniversitesi, 542 kadroya başvuracak adayların, "İSTANBUL İLİ SINIRLARI İÇİNDE İKAMET ETMESİNİ" şart olarak koşmuştur. Bu şarta sebep olarak da, COVID-19 pandemi sürecini gerekçe göstermiştir.

Bu kıstas belki 1 (bir) ay evvel çıkılacak bir ilanda yazılsa, eleştirmeyebilirdik. Ancak, 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren seyahat yasaklarının tamamen kalkması ve normalleşme sürecine geçmemizle birlikte, diğer illerde ikamet eden adayların başvurularının engellenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Nitekim, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre adayların başvurularının ikamet şartına göre sınırlandırılmasının dayanağı da bulunmamaktadır. Kurumlar sadece kamuya işçi alımlarında il ve ilçe şartı koyabilmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesinin son derece genel bir şekilde duyurduğu örnek personel alım ilanında, diğer illerde ikamet eden adaylara da fırsat vermesinin faydalı olacağını belirterek, konuyu dikkatlerine sunuyoruz!
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez açıkladı: Destek ödemesine başlandı
08 Haziran 2020 15:59		 Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
08 Haziran 2020 15:48
Bakan Dönmez: YEKA ihaleleri ekimde
08 Haziran 2020 15:11		 Muvazzaf Subay Temini 2'nci Yerleştirme sonuçları yayımlandı
08 Haziran 2020 15:02
Doğum günü yapan kadının testi pozitif çıktı, 32 kişi karantinaya alındı
08 Haziran 2020 14:15		 Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
08 Haziran 2020 14:13
Askere gitmeden ailesini ziyarete geldi, ilçe merkezi karantinaya alındı
08 Haziran 2020 14:03		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
08 Haziran 2020 13:33
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
08 Haziran 2020 12:58		 6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
08 Haziran 2020 11:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Vali uyardı... Akraba ziyaretlerine ara verelim16:00 - Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı15:59 - Bakan Dönmez açıkladı: Destek ödemesine başlandı15:48 - Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak15:45 - MEB'in YKS adaylarına yönelik canlı sınavları yarın başlıyor15:41 - Okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek15:38 - Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan banka memuruna hapis istemi15:30 - Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı15:21 - Müftülük binasının merdiven boşluğuna düşen memur hayatını kaybetti15:18 - FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyonda 10 gözaltı
15:14 - Senetlere ilişkin bilgi toplama ve paylaşma süresi 1 güne indirildi15:11 - Bakan Dönmez: YEKA ihaleleri ekimde15:02 - Muvazzaf Subay Temini 2'nci Yerleştirme sonuçları yayımlandı14:57 - Bakanlıktan 'tohum' iddialarına yanıt: Yüzde 96'sı yerli14:52 - İlber Ortaylı'dan çarpıcı Ayasofya yorumu14:44 - 10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor14:38 - Eşini ayağından vurup rehin alan kişiyi polis ikna etti14:33 - Bakan Varank: Aşı geliştirmede dünya ile yarışıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Eski telefonlar sıfırlanacak
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kerosen 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 2
rip akıntısı 1
taşıyıcı annelik 1
dondurma'da bedava bulmak 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
corona virüs vaka sayısı 1
kocam isterse çalışabilir 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam