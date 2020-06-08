Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı

Bilindiği üzere, pandemi süreciyle birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunda eleman sorunu yaşanmaması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte yükseköğretim kurumlarından bir kısmına toplamda 8 bin 635 kadro ihdas edilmişti.

Bu kadroların üniversite bazlı ilan edilmesinin yerine, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda merkezi alıma gidilmesinin kadroların etkin ve verimli kullanılacağını belirtmemize, bu konuda her türlü desteğe açık olduğumuzu bu mecradan ilan etmemize rağmen, olumlu bir dönüş alamadık .

Dolayısıyla, üniversiteler herhangi bir kontrol mekanizmasının olmamasından da istifade ederek gerek kişiye özel, gerekse usule aykırı yaş ve ikamet şartlarıyla adayların başvurularını sınırlandırmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Bunlara bir örnek de yakın tarihte İstanbul Üniversitesi tarafından eklendi. Söz konusu yükseköğretim kurumu tarafından 542 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı, 05 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öncelikle, şunu belirtip İstanbul Üniversitesini tebrik etmemiz gerekiyor. O kadar kötü ilan şartları gördükten sonra, üniversitenin her branşta sadece ilgili bölüm mezunlarına fırsat vermesi bizleri son derece mutlu etti. Bu açıdan, İstanbul Üniversitesini kutluyoruz.

Ancak, adaylardan bizlere gelen, bizlerce de mevzuat açısından değerlendirdiğimizde kendilerine sorun yaratabilecek bir hususu dikkatlerine sunmak istiyoruz. İstanbul Üniversitesi, 542 kadroya başvuracak adayların, "İSTANBUL İLİ SINIRLARI İÇİNDE İKAMET ETMESİNİ" şart olarak koşmuştur. Bu şarta sebep olarak da, COVID-19 pandemi sürecini gerekçe göstermiştir.

Bu kıstas belki 1 (bir) ay evvel çıkılacak bir ilanda yazılsa, eleştirmeyebilirdik. Ancak, 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren seyahat yasaklarının tamamen kalkması ve normalleşme sürecine geçmemizle birlikte, diğer illerde ikamet eden adayların başvurularının engellenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Nitekim, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre adayların başvurularının ikamet şartına göre sınırlandırılmasının dayanağı da bulunmamaktadır. Kurumlar sadece kamuya işçi alımlarında il ve ilçe şartı koyabilmektedir .

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesinin son derece genel bir şekilde duyurduğu örnek personel alım ilanında, diğer illerde ikamet eden adaylara da fırsat vermesinin faydalı olacağını belirterek, konuyu dikkatlerine sunuyoruz!