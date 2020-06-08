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Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı

Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi gözaltına alındı.
 08 Haziran 2020 11:25
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Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı

Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi ve Vali Fahri Bey caddelerinde maske denetiminde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikaz ettikleri G.G'nin (28) mukavemetiyle karşılaştı ve hakaretine uğradı.

Polis, G.G'yi pasajda yakaladığı sırada arkadaşları O.T. (28) ve E.T. (25) güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.

İki polise saldıran 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Zanlıların kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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