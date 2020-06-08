1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EBA'nın tıklanma sayısı 2,7 milyarı geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısının 2,7 milyarı geçerek dünyada en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim sitesi olduğunu açıkladı.
 08 Haziran 2020 11:27
Yazdır
EBA'nın tıklanma sayısı 2,7 milyarı geçti

Bakanlık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 23 Mart-5 Haziran tarihleri arasındaki 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' verilerini paylaştı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 753 milyon 847 bin 548'e ulaşan EBA, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi oldu. Bu tıklanma sayısıyla aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen 6'ıncı eğitim sitesi olmayı başardı. EBA'ya girişlerin yüzde 54'ü mobil cihazlar üzerinden olurken, yüzde 41'i PC bilgisayar ve yüzde 5'i de tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi. EBA'nın mobil uygulamasının indirilme sayısı da 18,5 milyona yükseldi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
08 Haziran 2020 13:47		 MEB'den yıl sonu işlemlerine dair 19 maddelik yazı
07 Haziran 2020 09:21
'Uzaktan eğitim, Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olacak'
06 Haziran 2020 14:03		 Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak
06 Haziran 2020 12:53
MEB kurumları, çocuk maskesi üretimi başlattı
05 Haziran 2020 22:31		 MEB'in her kademe için getirdiği sınıf geçme kuralları
05 Haziran 2020 22:17
Öğretmenler bulundukları ilde mesleki çalışmalara katılacak
05 Haziran 2020 20:37		 MEB'den bazı süreçlere dair yeni takvim
05 Haziran 2020 18:21
Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor
04 Haziran 2020 15:12		 Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık
04 Haziran 2020 12:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
Eski telefonlar sıfırlanacak
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fahrenheit 451 1
kupa 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
boynu bükük 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 2
rast gelmesin 1
adnan oktar 1
Kolonyalamak 2
Uyku 1
Erkekyerinibilsin 4
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam