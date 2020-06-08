EBA'nın tıklanma sayısı 2,7 milyarı geçti
|08 Haziran 2020 11:27
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Bakanlık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 23 Mart-5 Haziran tarihleri arasındaki 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' verilerini paylaştı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 753 milyon 847 bin 548'e ulaşan EBA, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi oldu. Bu tıklanma sayısıyla aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen 6'ıncı eğitim sitesi olmayı başardı. EBA'ya girişlerin yüzde 54'ü mobil cihazlar üzerinden olurken, yüzde 41'i PC bilgisayar ve yüzde 5'i de tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi. EBA'nın mobil uygulamasının indirilme sayısı da 18,5 milyona yükseldi.
SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİMMEB (@tcmeb) June 8, 2020
🗓 23 Mart - 05 Haziran 2020
EBA
🖱2.753.847.548 (2,7 Milyar) Tıklanma
👨🏻💻Türkiye'de En Çok Ziyaret Edilen 11. Web Sitesi
👩🏻💻Dünyada En Çok Ziyaret Edilen 6. Web (Eğitim) Sitesi
📲18.5 Milyon Kez İndirildi#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/qBHWhytRru
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