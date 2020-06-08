PKK ve FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişi yüksek ateş çıkınca karantinaya alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|08 Haziran 2020 11:33
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelisi 17 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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