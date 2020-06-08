Ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı
|08 Haziran 2020 11:59
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Sivas'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı.
Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit, Çaypınar köyleri ve mezralarının olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Kardere köyü muhtarı Edip Arslan, bölgede geçen yıl tırtıl kozası yoğunluğu yaşandığını söyledi.
Alerji riski
Tırtılların özellikle meşe ağaçlarını etkilediğini belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Bölgemizin tamamını tırtıllar sarmış durumda. Geçen seneye kadar görülmemişti, geçen sene de bu kadar etkili değillerdi. Bu sene artık çocuklardan büyüklere kadar sağlık durumunu da etkiler hale geldi. Vatandaşlarımız alerji yüzündün hastaneye gitmek durumunda kalıyor. Tırtılın kendisi ve tozu kaşıntı, tahriş, alerji yapıyor. Orman işçilerimiz bölgemizde çadır kurmuş durumdalar, bebekleri, eşleri var. Onlar da etkilenmiş durumda."
"Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor"
Diyarbakır'dan köye gelen orman işçisi Yakup Aksakal ise 80 hane olarak köye çadır kurduklarını belirterek, "Tırtıllardan dolayı çalışamaz hale geldik. Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor. Bu yıl her tarafı tırtıl sarmış durumda. Ormanlarımızı mahvetmiş, bizler de çalışamaz durumda bekliyoruz" dedi.
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