Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler
|08 Haziran 2020 12:05
|Yazdır
Celp dönemin gelmesiyle birlikte Sultangazi'nin çeşitli noktalarında gerçekleşen asker uğurlama eğlencelerinde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Asker uğurlamak için toplanan bir grup sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Maske de takmadıkları görülen grup, polisin tepkisi ve uyarıları üzerine dağıldı. Başka bir grubun ise asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yanarken, diğer gruplar da işlek noktalarda trafiği keserek yol ortasında halay çekip havai fişek fırlattı. Asker uğurlama eğlencelerinde yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
KONVOYDAKİ ARAÇ ALEV ALEV AYNDI
Cebeci Mahallesi'nde bir grubun düzenlediği asker uğurlama konvoyunda facianın eşiğinden dönüldü. Konvoydaki bir araç alev alev yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı araçtan kendini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. İlçenin işlek caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde meydana gelen yangında, panik ve korku dolu anlar yaşandı. Ön kısmı yanan araca kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
POLİS TEPKİ GÖSTERDİ: VERİLEN EMEKLER BOŞA GİDİYOR
Çekilen bir başka görüntüde ise ara sokakta asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup ile polis arasında yaşanan diyalog kaydedildi. Sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmayan asker uğurlama eğlencesi, polisin uyarısıyla sona erdi. Polis gruptakilere, "Hiçbirinizin maskesi yok. Nerede maskeleriniz? Ben her gün, sabah akşam emek verdiğim için şu an haklıyım. Verilen emekler boşa gidiyor" diyerek tepki gösterdi.
TRAFİĞİ KESİP HALAY VE HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR
Konvoy halinde trafiğe çıkılan Atatürk Bulvarı'nda, trafiği kesen grup havai fişek fırlattı. Eski Edirne Asfaltı'nda ise yolu trafiğe kapatan grup araçlarından inerek sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayarak halay çekti. Çekilen diğer görüntülerde ise ara sokaklarda düzenlenen asker eğlencesine katılan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çektiği kaydedildi. Eline aldığı havai fişekleri sokak arasında fırlatan bir kişi de amatör kamera ile kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi
08 Haziran 2020 13:28
|Ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı
08 Haziran 2020 11:59
|Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı
08 Haziran 2020 11:27
|'Yeni normalde' hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak
08 Haziran 2020 11:25
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
08 Haziran 2020 11:23
|Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı
08 Haziran 2020 10:59
|13. yüzyıldan kalma mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!
08 Haziran 2020 09:29
|27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
08 Haziran 2020 08:59
|Yaşlılardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi
08 Haziran 2020 08:56
|Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak
08 Haziran 2020 08:50