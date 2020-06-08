1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler

Sultangazi'nin çeşitli noktalarında asker uğurlamalarında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yandı. Çekilen bir başka görüntüde ise polisin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak halay çeken gruba gösterdiği tepki kaydedildi.
 08 Haziran 2020 12:05
Yazdır
Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler

Celp dönemin gelmesiyle birlikte Sultangazi'nin çeşitli noktalarında gerçekleşen asker uğurlama eğlencelerinde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Asker uğurlamak için toplanan bir grup sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Maske de takmadıkları görülen grup, polisin tepkisi ve uyarıları üzerine dağıldı. Başka bir grubun ise asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yanarken, diğer gruplar da işlek noktalarda trafiği keserek yol ortasında halay çekip havai fişek fırlattı. Asker uğurlama eğlencelerinde yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

KONVOYDAKİ ARAÇ ALEV ALEV AYNDI

Cebeci Mahallesi'nde bir grubun düzenlediği asker uğurlama konvoyunda facianın eşiğinden dönüldü. Konvoydaki bir araç alev alev yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı araçtan kendini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. İlçenin işlek caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde meydana gelen yangında, panik ve korku dolu anlar yaşandı. Ön kısmı yanan araca kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

POLİS TEPKİ GÖSTERDİ: VERİLEN EMEKLER BOŞA GİDİYOR

Çekilen bir başka görüntüde ise ara sokakta asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup ile polis arasında yaşanan diyalog kaydedildi. Sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmayan asker uğurlama eğlencesi, polisin uyarısıyla sona erdi. Polis gruptakilere, "Hiçbirinizin maskesi yok. Nerede maskeleriniz? Ben her gün, sabah akşam emek verdiğim için şu an haklıyım. Verilen emekler boşa gidiyor" diyerek tepki gösterdi.

TRAFİĞİ KESİP HALAY VE HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR

Konvoy halinde trafiğe çıkılan Atatürk Bulvarı'nda, trafiği kesen grup havai fişek fırlattı. Eski Edirne Asfaltı'nda ise yolu trafiğe kapatan grup araçlarından inerek sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayarak halay çekti. Çekilen diğer görüntülerde ise ara sokaklarda düzenlenen asker eğlencesine katılan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çektiği kaydedildi. Eline aldığı havai fişekleri sokak arasında fırlatan bir kişi de amatör kamera ile kaydedildi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi
08 Haziran 2020 13:28		 Ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı
08 Haziran 2020 11:59
Uzmanlardan doğru maske kullanımı uyarısı
08 Haziran 2020 11:27		 'Yeni normalde' hastanelere randevulu gitmek riskten koruyacak
08 Haziran 2020 11:25
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
08 Haziran 2020 11:23		 Mahalledeki kokunun sebebi yangın sonrası ortaya çıktı
08 Haziran 2020 10:59
13. yüzyıldan kalma mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!
08 Haziran 2020 09:29		 27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
08 Haziran 2020 08:59
Yaşlılardan gençlere maske ve sosyal mesafe sitemi
08 Haziran 2020 08:56		 Gurbetçi yolculuğu başlıyor: Kara yollarında yoğunluk artacak
08 Haziran 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
Eski telefonlar sıfırlanacak
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erkekyerinibilsin 4
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
rip akıntısı 1
boynu bükük 1
corona virüs vaka sayısı 1
dip dalgası 1
hazal türesan 1
Fahrenheit 451 1
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
ıspanaklı köstebek pasta 2
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam