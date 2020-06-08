1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.
 08 Haziran 2020 12:12
Yazdır
İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Adeta intihar gibi sürüşte alev topuna dönen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (25) arkadaşlarıyla bir yerde oturup iddiaya göre alkol aldı. Bir süre sonra arkadaşlarıyla tartışan Hakan K., mekandan hızlıca ayrılıp eve gitmek için motosikletine bindi. Aşırı hızlı gittiği belirtilen sürücü Kadınlar Denizi Caddesi'nde virajı alamadı ve orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Kaza anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Hakan K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birçok kemiğinin kırıldığı öğrenilen sürücünün kafa tasında da çatlaklıklar olduğu öğrenildi. Hakan K. daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Hakan K. Kadınlar Denizi Caddesi'nde hızla ilerliyor. Virajı alamayan motosiklet refüje çarparak sürüklenmeye başlayınca sürücüsü de asfalt zeminde savruluyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü
08 Haziran 2020 13:38		 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı
08 Haziran 2020 13:05
Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti
08 Haziran 2020 12:20		 SGK çalışanlarına rüşvet operasyonu
08 Haziran 2020 11:39
Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı
08 Haziran 2020 11:25		 Polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı teröristin eylemleri gerekçeli kararda
08 Haziran 2020 11:18
Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
08 Haziran 2020 11:03		 Bir ay önce tahliye olmuştu, evinde ölü bulundu
08 Haziran 2020 11:03
Arnavutköy'de dehşet anları: Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
08 Haziran 2020 10:36		 Aniden yola fırlayan çocuğa araç çarptı
08 Haziran 2020 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı13:47 - Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak13:47 - Kemal Sunal anısına para basıldı13:38 - Nefes borusuna çekirdek kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü13:33 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:28 - LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi13:20 - İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza13:15 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı13:08 - Bahçeli: 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi adaletin gereği
13:05 - 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarparak ağır yaraladı12:58 - Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - Yargıtay C. Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı12:32 - Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır12:20 - Kızılay şube eski başkanı kazada hayatını kaybetti12:20 - THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim12:12 - İntihar gibi sürüş, feci kazaya neden oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
Eski telefonlar sıfırlanacak
2020'de memur, emekli ile sözleşmelilere yapılan bazı ödemeler
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
Piar'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kolonyalamak 2
kerosen 1
ıspanaklı köstebek pasta 2
Erkekyerinibilsin 4
tek kişilik bank dönemi 1
balığa limon sıkmak 1
rast gelmesin 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
kocam isterse çalışabilir 2
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam