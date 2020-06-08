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Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır

Çin'de yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır
 08 Haziran 2020 12:32
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Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır

Çin'in Guangzhou kentinde, dünyanın ilk yolcu taşıyabilme özelliğine sahip drone kabinleri, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen 16 pervaneli drone yapılan kapsamlı testlerin ardından seri üretime geçti.

Pist gerektirmeyen 2 yolcu kapasiteli otonom araç 340 kilogram ağırlığa sahip.

Değerinin 300 bin euro olacağı belirtilen drone için binlerca talep var.
Anadolu Ajansı
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