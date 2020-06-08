Yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır
Çin'de yolcu taşıyabilen dronelar hizmete hazır
|08 Haziran 2020 12:32
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Çin'in Guangzhou kentinde, dünyanın ilk yolcu taşıyabilme özelliğine sahip drone kabinleri, kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen 16 pervaneli drone yapılan kapsamlı testlerin ardından seri üretime geçti.
Pist gerektirmeyen 2 yolcu kapasiteli otonom araç 340 kilogram ağırlığa sahip.
Değerinin 300 bin euro olacağı belirtilen drone için binlerca talep var.
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