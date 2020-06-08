İhraç edilen öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen gözaltına alındı.
|08 Haziran 2020 13:10
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Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen ve FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.
Kırklareli'nde yaşadığı belirlenen ihraç edilen öğretmenlerden N.U, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N.U, Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
N.U'nun işlemleri devam ediyor.
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