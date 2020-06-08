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İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği havadan görüntülendi.
 08 Haziran 2020 13:20
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İyi Partili Türkkan'ın kaçak yapısına 662 bin TL ceza

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliği havadan görüntülendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmesi sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından Türkkan'ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan'a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftliğin besicilik işletmesi olması nedeni ile inceleme başlattı. 5403 Toprak Koruma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Bitki Sağlığı Kanunu'na muhalefet ihbarı üzerine çiftlikte incelemeler gerçekleştiren Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, 28 bin 278,76 metrekare alanda yapılan yapılardan sadece 2008 yılında 806 metrekare için izin aldığı belirlendi. Toplam 6 parseldeki 28 bin 278,76 metrekare arazinin 11 bin 983,03 metrekaresinin yapılaşma ile bozulduğu belirlendi. 5403 Toprak Koruma Kanunu'na muhalefetten 110 bin TL para cezası kesilmesi bekleniyor. Dolgu yapılarak bozulan 11 bin 983,03 metrekare alanın da eski haline getirilmemesi halinde ayrıca cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Çiftlik ve fabrika havadan görüntülendi

Kaçak yapıların tespit edildiği Türkkan'ın fabrika ve çiftliği havadan görüntülendi. Mühürleme işlemleri başlatılan fabrika ve çiftlikte ise herhangi bir yıkım çalışmasının olmadığı gözlendi.
İhlas Haber Ajansı
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