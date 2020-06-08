Kemal Sunal anısına para basıldı
|08 Haziran 2020 13:47
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.
Fransa'daki resmi euro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı '0 euro' olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek euro kağıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.
Tedavüldeki euro banknotları ile aynı güvenlik özelliklere sahip
Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki euro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak '0 euro' ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.
'0 Euro Projesi'nin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, lisans için Sunal ailesinden izin aldıklarını, oğlu Ali Sunal'a da basılan hatıra paralardan hediye gönderdiklerini söyledi.
Honça, turizme de katkı sunacak Kemal Sunal paralarının internetten ve müze önlerinde bulunan 'euromatik' cihazlarından satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.
Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti.
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