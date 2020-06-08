Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı
|08 Haziran 2020 13:53
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İstanbul'da askere gitmeden önce Tokat'taki ailesinin yanına yolcu otobüsü ile ziyarete gelen gençte korona virüs tespit edildi. Filyasyon ekibi şahısla temas kuran kişilerin tespiti için çalışma yaptı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan yaşayan E.Ş. (20), yeni celp dönemi için birliğine teslim olmadan önce korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu çıkmadan yolcu otobüsüne binerek memleketi Tokat'a baba ocağına ziyarete geldi. Evinde ailesi ile hasret gidererek birliğine gitmeye hazırlanan gencin test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi geldi. Bunun üzerine şahıs Tokat Devlet Hastanesi pandemi hastanesinde tedaviye alınırken, filyasyon ekibi tarafından ise şahısla teması olan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Tespit edilen 12 kişinin testlerinde henüz pozitif vakaya rastlanmadı.
70'e yakın pozitif hasta tedavi görüyor
Öte yandan il genelindeki korona virüs testi pozitif çıkan hastaların tedavisinin yapıldığı Tokat Devlet Hastanesinde 70'e yakın hastanın tedavi gördüğü öğrenildi. Son 7 vakadan 3'nün Erbaa, 2'sinin Niksar, 1'er kişinin ise Turhal ve Tokat merkezden hastaneye başvurduğu öğrenildi. Ayrıca Sanayi sitesi ve halde çalışan bir kişide korona virüs tespit edilerek ailesi ile birlikte hastanede tedavi alındığı kaydedildi.
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