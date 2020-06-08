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3+1 sözleşmeliler için il içi eş durumu tayininde emsal karar

663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli sağlık çalışanının il içi, eş durumu tayin talebinin bakanlıkça reddedilmesi üzerine Sağlık-Sen'in açmış olduğu dava olumlu sonuçlandı.
 08 Haziran 2020 08:04
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3+1 sözleşmeliler için il içi eş durumu tayininde emsal karar

663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli sağlık çalışanının il içi, eş durumu tayin talebinin bakanlıkça reddedilmesi üzerine Sağlık-Sen'in açmış olduğu dava olumlu sonuçlandı.

Mahkemeye konu olan olay, Kastamonu'da iki farklı kamu kuruluşunda çalışan eşlerden birinin tayin başvurusu üzerine yaşandı. 3+1 statüsünde görev yapan sözleşmeli sağlık çalışanı, aynı ilde ceza infaz kurumunda çalışan eşiyle arasında 100 km mesafe olması sebebiyle il içi eş durumu tayin talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı bu talebi "eş durumu tayini sadece iller arasında gerçekleşir" gerekçesiyle reddetti.

Bakanlığın bu cevabı üzerine Sağlık-Sen, üyesi olan sağlık çalışanı adına dava açarak idarenin tasarrufunun iptalini istedi. Kastamonu İdare Mahkemesi, aile birliğinin sağlanması adına 45/A maddesine tabi 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanlarının eş durumu tayininde il içi veya iller arası gibi bir ayrıma gidilmesinin hukuka uygun olmadığı kararına vardı.
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