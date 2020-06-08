Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 7 mahallede maske zorunluluğu getirildi.
|08 Haziran 2020 14:13
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 7 mahallede maske zorunluluğu getirildi.
Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Temrek, Borlu, Alanyolu ve Çayköy mahallelerinde maskesiz sokağa çıkılmasının yasaklanmasına karar verildi.
İlçeye bağlı 3 sokakta, Kovid-19 vakalarının artması üzerine bugünden itibaren 14 gün karantina uygulaması getirilmişti.
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