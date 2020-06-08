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Nusret'ten tepki çeken poz

Tanınmış et lokantası sahibi Nusret Gökçe paylaştığı fotoğrafla tüm hayvanseverlerin ve sosyal medya kullanıcılarını tepkisini çekti.
 08 Haziran 2020 14:10
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Nusret'ten tepki çeken poz

İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem olan Nusret Gökçe birçok kişinin tepkisini çekti.

Gökçe, "Çok önemli bir toplantı" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafta, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi.

Nusret daha önce de çalışanlarına hakaret etmiş ve mahkemelik olmuştu.
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