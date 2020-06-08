Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı

Bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında, yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınının etkilerinin yogun hissedilmesinin ardından, otomotiv sirketlerinin tamamı mayıs ayında uretime tekrar geri dondu. Bu kapsamda, mayıs ayında toplam otomotiv uretimi 63 bin 145 adet olarak gerceklesti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıstı.

- Otomotiv sanayisinde kapasite kullanımı yüzde 50 oldu

Yılın ilk bes aylık donemine bakıldıgında ise toplam uretim bir onceki yılın aynı donemine gore yuzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil uretimi de yuzde 31 azalarak 288 bin 133 adet oldu. Traktor uretimiyle birlikte toplam uretim ise 425 bin 804 adet olarak belirlendi.

Salgın etkisiyle normallesme surecine devam eden otomotiv sanayisinde ocak-mayıs donemi kapasite kullanım oranı yuzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Arac grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araclarda (otomobil ve hafif ticari arac) yuzde 51, agır ticari araclarda yuzde 32, traktorde ise yuzde 33 oldu.

- Agır ticari arac pazarı ise yuzde 34 arttı

Açıklamaya göre, mayıs ayında yuk ve yolcu tasıyan ticari arac uretimi 19 bin 881 adet, traktor uretimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı ocak-mayıs doneminde, ticari arac uretimi bir onceki yıla kıyasla yuzde 39 gerilerken, agır ticari arac grubunda bu azalış yuzde 23, hafif ticari arac grubunda ise yuzde 40 olarak kayıtlara geçti.

Bu donemde, toplam ticari arac pazarı yuzde 16, hafif ticari arac pazarı yuzde 14 ve agır ticari arac pazarı ise yuzde 34 arttı. Baz etkisi dikkate alındıgında ise yılın ilk bes aylık doneminde ticari arac pazarı 2017 yılının yuzde 52 gerisinde kaldı.

- Otomobil ic pazarında ithal arac payı yuzde 64 oldu

OSD verilerine göre, Turkiye otomotiv pazarı, ocak-mayıs doneminde gecen yılın aynı donemine gore yuzde 20 artıs kaydetti ve 189 bin 118 adet oldu. Bu donemde, otomobil pazarı ise yuzde 22 arttı ve 146 bin 528 adet olarak gerceklesti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındıgında, ocak-mayıs doneminde toplam pazar yuzde 36, hafif ticari arac pazarı yuzde 49, agır ticari arac pazarı yuzde 58, otomobil pazarı ise yuzde 30 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.

Söz konusu donemde otomobil ic pazarında ithal arac payı yuzde 64 olarak gerceklesirken, hafif ticari arac pazarında ithal arac payı yuzde 42 oldu. Mayıs ayında Kovid-19 salgını etkilerinin azalmasıyla birlikte, bir onceki yıla oranla ic pazar yuzde 2 azalış gosterdi ve bu donemde toplam pazar 33 bin 245 adet seviyesinde gerceklesti. Baz etkisi dikkate alındıgında toplam pazar, 2017 yılı ocak-mayıs doneminin yuzde 42 gerisinde kaldı.

- Mayısta 44 bin 428 arac ihrac edildi

Yılın ilk 5 aylık doneminde toplam ihracat, bir onceki yılın aynı donemine gore adet bazında yuzde 38 azalarak, 331 bin 391 adet olarak gerceklesti. Otomobil ihracatı yuzde 35 azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari arac ihracatı ise yuzde 46 azaldı.

Traktor ihracatı ise 2019 yılının aynı donemine gore yuzde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerceklesti.Turkiye'nin en fazla ihracat gerceklestirdigi Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldigi Nisan 2020'de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerceklesti. Turkiye Ihracatcılar Meclisi verilerine gore ise toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak- mayıs doneminde yuzde 14'luk pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

- Ocak-mayıs döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ocak-mayıs doneminde bir onceki yılın aynı donemine gore, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yuzde 33, avro bazında ise gecen yılın aynı donemine gore yuzde 31 azaldı.

Bu donemde, toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar dolar olarak gerceklesirken, otomobil ihracatı yuzde 29 azalarak 3,5 milyar dolar düzeyinde belirlendi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yuzde 27 azalarak, 3,2 milyar avro oldu.