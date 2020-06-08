İlber Ortaylı'dan çarpıcı Ayasofya yorumu
Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı
|08 Haziran 2020 14:52
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İstanbul'un fethinin simgelerinden Ayasofya, yargının gündeminde... Danıştay, 2 Temmuz'da, tarihi cami için alınan 1934 yılındaki müzeye dönüştürme kararını görüşecek.
Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ortaylı, "Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz" dedi.
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