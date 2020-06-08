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Müftülük binasının merdiven boşluğuna düşen memur hayatını kaybetti
Elazığ'da müftülük binasının 6'ıncı katından merdiven boşluğuna düşen memur hayatını kaybetti.
|08 Haziran 2020 15:21
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Elazığ'da müftülük binasının 6'ıncı katından merdiven boşluğuna düşen memur hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı İzzet Paşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü'nün 6'ıncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müftülükte memur olarak görev yapan 55 yaşındaki Y.E., 5.kattan dengesini kaybederek aşağı düştü. Şahsın düştüğünü fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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