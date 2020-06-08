15 Temmuz'da alçak uçuş yapan pilota tahliye çıkmadı
|08 Haziran 2020 16:20
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'nin yargılanmasına devam edildi.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüce'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.
Darbe girişimi gecesi halkta korku ve panik yaratmak için savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek "sonik" patlamalar yapan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Yüce, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savundu.
Yüce, tahliye talebinde bulundu.
Sanık avukatı da müvekkilinin suç işlemediğini öne sürerek, esas hakkındaki savunma için ek süre talep etti.
Mahkeme heyeti, Yüce'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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