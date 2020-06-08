5 yaşındaki Şirin'in ve kuzu arkadaşının yayla yolculuğu
Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı.
|08 Haziran 2020 16:33
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Beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medyada ilgi çekti.
Havaların ısınması ile birlikte yayla göçü başladı. Göçerler, sürülerini yaylalara çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek.
Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin göçü, renkli görüntülere de sahne oluyor.
Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medya da ilgi gördü.
Kemah ilçesi Akdoğu köyü Başyurt Yaylası'nda, bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra kızını ve kuzuyu yere indiriyor.
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