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Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi

NEÜ tarafından yapılan araştırma, 67 ilde 1763 evli çift üzerinde yapılan araştırmada, salgın sürecinde esnek çalışma şartları altında evde çalışanların, dışarıda çalışanlara göre evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında azalma olduğunu ortaya çıkardı.
 08 Haziran 2020 16:38
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Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenlerince yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışma koşullarının, evli çiftlerin ilişkilerini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşıldı.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç ve ekibi 7 bölge, 67 il ve bin 713 evli çift üzerinde araştırma yaptı.

Esnek çalışma şartları altında evde çalışanların, dışarıda çalışanlara göre evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında azalma olduğunun ortaya çıktığı araştırmada, evlerinde daha çok oda bulunan kişilerin kendilerini diğer aile bireylerinden izole ettiği, bu nedenle de koronavirüs korku ve kaygısının azaldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dilmaç, salgının yarattığı korku ve kaygıların evli bireylerde eşler arasındaki evlilik doyumlarının üzerindeki etkisini ölçmeyi hedeflediklerini belirtti.

- "Kadınlarda koronavirüs korkusu daha yüksek"

Çok farklı bulgu ve sonuçlara ulaştıklarını aktaran Dilmaç, "Koronavirüs korkusu ve kaygısı yaşayanların evlilik doyumlarında düşük bir süreç yaşadıklarını, evlilik doyumlarının da düşük olduğunu gördük. Cinsiyet bağlamında baktığımızda da kadınların koronavirüs korkusu ve kaygısı bu bağlamda daha yüksek. Yüksek olmasından dolayı da evlilik ilişkilerindeki doyumda da azalmalar meydana geldiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Dilmaç, salgın sürecinde birçok kişinin ilk kez evden çalışma deneyimi yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Katılımcılara, 'evde çalışanların mutluluk düzeyleri nedir' diye sorduk. Evde çalışanların evlilik ilişkilerinde ve doyumlarında bir azalma gördük. Bu, ciddi bir bulgu. Çünkü kısıtlı bir mekan. Kısıtlı bir mekanda yoğun zaman geçiriliyor. Bu zaman sürecinde de baktığımız zaman ilişkilerde ilerleyen zamanlarda doyumda bir düşme meydana geldiğini gördük."

- "Evde kitap okuyanların, koronavirüs korku ve kaygısında azalma olduğunu gördük"

Sosyal medyaya yoğun vakit ayıranların kaygı düzeylerinde artış tespit ettiklerini anlatan Dilmaç, "Evde kitap okuyanların, koronavirüs korku ve kaygısında bir azalma meydana geldiğini, evlilik ilişki düzeylerinde artış olduğunu gördük. Çünkü, kitap okumayla birlikte kişi, kendisini koronavirüsle ilgili korku ve kaygıdan uzak tutmakta. Araştırmada hobisi olan kişilerin, koronavirüs korkusunda ve kaygısında bir azalmanın meydana geldiği, bunun da aile ilişkilerindeki doyumu artırdığını da görmüş olduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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