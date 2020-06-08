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Ak Partili Çelik: Milletvekilinin düşürülmesinde Meclisinki usulü bir işlem

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur.
 08 Haziran 2020 17:14
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Ak Partili Çelik: Milletvekilinin düşürülmesinde Meclisinki usulü bir işlem

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

KORONAVİRÜS SALGINI

Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler üzücü görüntüler. Maske takılmadığı, sosyal mesafe olmadığı görüntüleri riskli buluyoruz. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz. Salgında tüm tedbirlere uyulması gerekiyor.

Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

"11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP GÖRÜLMÜŞTÜR"

Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.

15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur.

11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.

Uyuşturucu ile mücadelede tarihi bir süreç yürütülüyor.

Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.

En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda bin 5'e yakın kurum kuruldu. Tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet hiç kabul edilemez.

Pençe harekatları teröre büyük darbe vurmuştur. Terörle mücadele etmek en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir.

Bir montaj hazırladılar. Bu montajın ardından CHP ve İYİ Parti vekilleri takıldı. Bu örnekler vekilliğin nasıl yapılmaması gerektiğini gösteriyor. Şu açıdan son derece sakıncalıdır. Muhalefet iktidarı denetler ama işlerini nasıl yapmadığını gösteren bir örnektir. Bir montaj görüp, eleştiri üretmeye çalışıyorlar. Bunların gerçek dünyada değil sanal dünyada yaşadığını görüyoruz. Denetim yapması gereken muhalefetin bu derece düşük şekilde ele alınması ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.

Kendilerinin özür dilemesi gereken yalanı, başkalarının yalanını muhalefet konusu haline getirmeleri de ibretlik bir durumdur.

Salgının başından beri 128 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi.

Türkiye derhal kriz yönetimini ortaya koydu, tam bir organizasyon içinde çalışmaları yerine getirmiştir.

KORONAVİRÜS YARDIMI

Türkiye 102 ülkeye yardım etti. Uluslararası kuruluşların yardım taleplerinden 3'ünü karşıladı.

Filistin'e 5 milyon dolar hibe sunuldu.

YUNAN BAKAN'A TEPKİ

Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Hukuk devletidir. Kabile devleti yöneticileri gibi açıklama yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tartışılmayacağını herkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok.

Yunan Bakan 'savaşa hazırız' demiş. Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır. Kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içinde olduğunuzu göstermiş olursunuz.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Sarrac yönetiminin kazanımı gurur vericidir.

CHP'YE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Hafter'i seküler ve meşru bir kimse olarak değerlendirip BM'nin meşru yönetim olarak gördüğü Sarrac yönetimini ise cihatçı olarak değerlendirmişti. Bu derece darbeci birisi için makul bir yönetim demek, Sarrac yönetimine cihatçı demek bu derece vahim bir hata dış politika konusunda tarihimizde belki de birinci sıraya yerleşecek bir hatadır. Özür dilemesi gerekir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI OLACAK"

Saat 21.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın TRT'de özel mulakatı olacak. Tüm vatandaşlarımıza bunu duyurmak isterim. Önemli açıklamaları olacaktır.

SORU CEVAP

3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Meclis'te mahkemenin verdiği karar okundu.

CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü gibi bir şey kesinlikle dosyada söz konusu değil.

Meclis bu işi yapmaya mecburdur.

YENİ NORMALLEŞME

Maske meselesi normalleşmenin korunması için önemlidir. Vaka sayısı yükselirse durum tekrar değerlendirilecektir. Bizim arzumuz sıfır vaka sayısını görmektir.

HDP'NİN YÜRÜYÜŞ KARARI VE 2 GAZETECİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu söz konusu. Soruşturma süreci ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok.

Yürüyüşlerle ilgili olarak... Salgın dönemindeyiz. Vatandaşlarımızı riske atacak toplanmaların söz konusu olmaması gerekiyor. Herkesin hassas olması gerekiyor. Biz maske-mesafe diyoruz. Herkesin salgın döneminde gereken sorumluluğu alması gerekiyor.

AYASOFYA'NIN DURUMU

1934'ten beri bu konuda Türk Siyaseti'nde pek çok tartışma yapılmış. İnsanlığa ait bir mirasın, böyle bir abidevi eserin kilise olarak hizmet verdiği dönemden sonra cami haline dönüştürülmüştür. Milletimizin gözünde muazzam bir yeri vardır. Hem insanlık için son derece dönemlidir hem de Ayasofya Cami olarak kalplerde gönüllerde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları da var. Halen o noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Karar noktasına varıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Şu aşamada söyleyebileceğim bir şey yok. Ama vatandaşlarımızın mesajlarını değerlendiriyoruz, farkındayız.
Anadolu Ajansı
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