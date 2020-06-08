1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum, çalışma izni verilen termik santralleri açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verilen termik santrallerin isimlerini açıkladı.
 08 Haziran 2020 17:22
Yazdır
Bakan Kurum, çalışma izni verilen termik santralleri açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verilen termik santrallerin isimlerini açıkladı.

Bakan Kurum, Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verildiğini bildirdi.

Manisa Valiliğinde düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katılan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi ve milletin sağlığını ilgilendiren konularda gerekli adımları kararlı şekilde attıklarını vurguladı.

Yılbaşında 5 santrali tamamen, bir santrali de kısmi olarak kapattıklarını hatırlatan Kurum, "Kapatma işlemlerinden sonra da termik santrallerin çevre mevzuatı kapsamında yapmaları gereken çevre yatırımlarını, faaliyetlerini devam ettirip ettirmediklerini de sürekli olarak denetledik, takip ettik." dedi.

Kapatılan santrallerde yapılan incelemelere göre, işletmecilerin zorunlu olarak kurması gereken baca gazı filtrelerini, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerini büyük ölçüde tamamladığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Santrallerin kalan kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen tesislerin bacalarındaki emisyon değerini internet üzerinden sürekli izleyeceklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu santrallerin devam eden yatırımlarına ilişkin programları da aldık. Bu programların da takipçisi olacağız. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız durumda mevzuata uygun olarak işletilen santrallerimize Çevre İzin Belgeleri'ni de vereceğiz. Mevzuatta yer alan limit değerlerin aşılması durumunda ise kapatma dahil tüm idari yaptırımları 1 Ocak'ta yaptığımız gibi kararlılıkla uygulayacağımızı duyurmak isterim."

Manisa'da gerçekleştirdikleri toplantıda kentin problemlerinin çözümüne yönelik istişareler yaptıklarını dile getiren Kurum, ocak ayında Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar alan vatandaşların yaralarını sardıklarını, depremzedelere için yapılan kalıcı konutların inşasının ise sürdüğünü söyledi.

Kurum, bakanlıklarının 18 yılda Manisa'da 32 milyar liralık yatırım yaptığını, 518 milyon lira değerinde de devam eden yatırımların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Ahmet Deniz, Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, bakan yardımcıları ile bakanlığa bağlı kuruluşlardan bürokratları katıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Haziran 2020 17:28		 Üniversite, 4/B ilanında 'İstanbul'da ikamet etme' şartını kaldırmalı
08 Haziran 2020 16:00
Bakan Dönmez açıkladı: Destek ödemesine başlandı
08 Haziran 2020 15:59		 Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak
08 Haziran 2020 15:48
Bakan Dönmez: YEKA ihaleleri ekimde
08 Haziran 2020 15:11		 Muvazzaf Subay Temini 2'nci Yerleştirme sonuçları yayımlandı
08 Haziran 2020 15:02
Doğum günü yapan kadının testi pozitif çıktı, 32 kişi karantinaya alındı
08 Haziran 2020 14:15		 Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
08 Haziran 2020 14:13
Askere gitmeden ailesini ziyarete geldi, ilçe merkezi karantinaya alındı
08 Haziran 2020 14:03		 Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
08 Haziran 2020 12:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Kontrollü seyahatin ilk yansımaları bugün görülecek18:19 - Akıllı maskeler, ateş ölçüyor, kendi kendini dezenfekte ediyor18:09 - Sadece Amonas Dağlarında yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü18:04 - Görevdeki zabıt katibi, İKM ve teknisyenlere FETÖ operasyonu18:00 - Yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı17:55 - Virüsü atlatan Dr. Köse: İlaç ilk kez benim üzerimde denenmiş17:45 - TBMM Başkanı Şentop: Yassıada kararları yok sayılacak17:28 - Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:24 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:22 - Bakan Kurum, çalışma izni verilen termik santralleri açıkladı
17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:18 - CHP'li Öztrak'tan Ayasofya açıklaması17:14 - Ak Partili Çelik: Milletvekilinin düşürülmesinde Meclisinki usulü bir işlem17:01 - 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı16:58 - Benzin ve motorine büyük zam geldi16:50 - Dükel ve Yıldız'ın telefonlarından Suriye ve Libya'daki operasyonlar çıktı16:42 - Dolandırıcılar sahte kimlikle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı16:38 - Evden çalışma koşulları evli çiftleri olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan kronik hastalık ve istifa açıklaması
'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
27 yaşında koronadan hayatını kaybetti
Eski telefonlar sıfırlanacak
Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
6 sertifika şartı koyulan ilanı 64 KPSS puanlı aday kazandı!
Öğretmenlerin yaz seminerleri yüz yüze ve çevrimiçi olacak
10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumurta 1
dip dalgası 1
sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 1
oğlan dayıya,kız halaya çeker 1
turan kupası 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
hasan ali kaldırım 2
Uyku 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi 295 İşçi Alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 275 İşçi Alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Bekilli Belediyesi 8 Memur Alacak
Azatlı Belediyesi Memur Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 122 Sözleşmeli Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi 318 İşçi Alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 215 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam