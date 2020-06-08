TBMM Başkanı Şentop: Yassıada kararları yok sayılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada kararlarına ilişkin atılacak adımlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine yanıtını verdi. Şentop açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.

İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?

Adı mahkeme olan yapı ile ilgili hukuken sıkıntı var. Mahkemenin kararlarında tartışma konusu var. Haksızlıkların giderilmesi için birçok adım atılmış. Mahkemenin kuruluşunu sağlayan kanunun kaldırılması söz konusu.

YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR

Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLANIYOR

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine yanıtını verdi. Şentop açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.