Yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın, hesabı yeniden açıldı
|08 Haziran 2020 18:00
|Yazdır
Hatay'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz'ın (17) kapatılan Instagram hesabı, yeniden açıldı. Taha, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.
Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerinin videolarını sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi. Taha, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, yemek ve tarifleriyle sosyal medyada ilgi çekti.
HESABI AÇILDI
Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nusret'ten tepki çeken poz
08 Haziran 2020 14:10
|Kemal Sunal anısına para basıldı
08 Haziran 2020 13:47
|Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
07 Haziran 2020 16:30
|Cem Yılmaz'ın erişim engelleme talebi kabul edildi
07 Haziran 2020 16:25
|1 milyon takipçisi olan fenomenin hesabı askıya alındı
07 Haziran 2020 15:25
|Acun Ilıcalı kolunda milyonluk servet taşıyor!
06 Haziran 2020 22:08
|Nusret: Virüs çıkınca ülkeme döndüm, Türkiye sağlıkta çok iyi
03 Haziran 2020 01:54
|Leyla ile Mecnun yeniden izleyiciyle buluşuyor
02 Haziran 2020 13:06
|Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
31 Mayıs 2020 09:52
|Haluk Bilginer, Alex Rider dizisinde başrol olacak
30 Mayıs 2020 22:43