Sadece Amonas Dağlarında yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
|08 Haziran 2020 18:09
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Dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 'böceklerin kralı' olarak adlandırılan geyik böceği, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde görüldü.
Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Ayvacık ilçesinde görüldü. Bal üreticiliği yapan Mehmet Demir (47) kovanlarının yanında bulduğu 6,5 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi.
Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Demir, "Doğal arıcılık yapıyorum. Arılarımın yanına gittiğim zaman çok değişik ve büyük bir böcek buldum. Kulübenin yanına getirdim. İnternette araştırma yaptım. Böceğin nadir bulunan böceklerin kralı olarak adlandırılan geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6, 5 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.
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