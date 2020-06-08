Gelir uzman yardımcılığı özel sınavı usul ve esasları belli oldu

Gelir Uzman Yardımcılığı özel sınavı için usul ve esaslar belirlendi.

7176 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ I İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapının, Dayamak ve Tanımlar

Amaç, kapıanı ne dayanak

MADDE 1* (I) Dıı Usul vc Esasların umacı, 7176 sayılı Dazı Kanunlar ile 6)5 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici I inci maddesi uyarınca yapılacak Defterdarlık Uzmanlığı ile Gelir Uzmanlığı özel Sınavına ilişkin başvuru, sınav ve atamaşa ilişkin husustan düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (I) l)u I fsul ve Esaslarda geçen;

a) Bakan Hazine vc Maliye Bakanını,

b) Bakanlık Hazine vc Maliye Bakanlığını,

c) Başkan Gelir İdaresi Başkanını.

ç) Başkanlık. Gelir İdaresi Başkanlığım,

d) Personel Genel Müdürlüğü. Hazine vc Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü, c) Personel Daire Başkanlığı. Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığını.

0 Sınav; 7176 sayılı Kanun Geçici I inci maddesine istinaden bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak özel sınavı.

g) Usul ve Esaslar: Bu Usul ve Esastan,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınav

Sınav

MADDE 3- (I) Sınav, 7176 sayılı Kanunun yayımlandığı 12/06/2019 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde en fazla 2 defa yapılır. Sınav, sınav düzenlenmesine ilişkin Bakanlık/Başkanlık Makamı onayının beşinci yıl içerisinde alınmış ve işlemlerine başlanılmış olması kaydıyla takıp eden yıl içerisinde de yapılabilir.

(2) Sınav, yazılı vc sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınuvd.ı başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar

(3) Sınavın sekreterya işlemleri ilgisine göre Personel Genel MUdürlUgtVPersonel Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınava giriş şartları

MADDE 4- (I) Sınava katılacak adaylarda;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurulularından ııuzun olmak,

b) Bakanlık ve Başkanlık merkez ve (aşra teşkilatı kadrolarında görev yapıyor olmak.

c) Sınav tarihi itibariyle Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4//\ maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak, yazılı sınav sonuçlarına İtiraz

MADDE I2-(I) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren be» i, günü içerisinde Personel Genel MüdUrlUgUnde/Personel Daire Başkanlığında olacak şekilde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Sürenin biliminden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yapılan itirazlar sınav komisyonu tararından bey i; günü içerisinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

Sözlü sınav ve değerlendirmesi

MADDE 1341) Sözlü sınavda, adaylar,

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, dovranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir

(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (bt ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 ar puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yllz um puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.

14) Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlannı bir tutanakla tespit eder ve bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav sonuçlan ve duyurulması

MADDE 14-l) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır

(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlnmuk üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirler ve ilan eder.

(3) Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

(4) Başarı puanının 75 ve üzeriııdo olması sıralamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15- (I) Ataması yopıhıııturın sınavla İlgili belgeleri. İlgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dav a açma süresinden az olmamak kaydıyln Personel Genel MOdürlUJUnce/Pcrsonel Daire Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama Esasları

Atama esasları

MADDE 16- (1) Sınavda başarılı olon adayların atamaları genel hükümlere göre yapılır

(2) Başarılı olanlardan, atanına şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykır. beyanda bulunmaktan haklarında

h) 193 sa> ılı Gelir Vergisi Knnunu

ı) 3065 sayılı Kainin Değer Vergisi Kıııııınu

i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

j) I No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Üukanlığınn ilişkin hükümleri

k) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

l) Genel Yönelim Muhasebe Yönetmeliği

m) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

(2) Gelir Uzmanlığı yazılı sınav konulan şunlardır:

a) 1 Ncı'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri

b) 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir Idurcsi Başkanlığına ilişkin hükümleri e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

e) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 0 4760 sayılı öze, Tüketim Vergisi Kanunu

g) 488 sayılı Damgn Vergisi Kanunu

ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

h) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ı) ,319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

i) 6183 sayılı Amine Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

l) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

m) 6245 sayılı Harcırah Knnunu

n) Gene, Muhasebe

o) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

p) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

Yazılı sınavın değerlendirmesi

MADDE 10- (1) Yazılı sınavı başarmış sayılabilınck için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş beş puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır stilon edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alaıı adu> lar da sözlü sınava çağrı lir.

(2) Yazılı sınavdan en az yetmiş beş puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer aday lar için birinci veya ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 11 -(1) Yazılı sınav sonuçlan, Bakanlık/Başkıınlık internet sitesinde ilan edilir A> rica, yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınavın \erı. günü ve saati Bakanlık/Başkanlık internet sitesinde duyurulur. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz.

ç) Son iç yıl içinde uyarma ve kınana vezni hariç herhangi Inr disiplin cezan almamış olmak, yanları aranır Sınav duyurum

MADDE 5- (I) Sınava kanlına yanları, sınav uıulü, atama yapılacak kadro say im. sınav konuları, sınavın hangi tarihle yapılacağı, son hap uru tarihi ve diğer hususlar sınav tarihinden en az 30 gün önce Defterdarlık Uzmanlığı için Dekanlıkça. Gelir Uzmanlığı için Başkanlıkça internet sitelerinde ilan edilir,

Başvuru »v İstenecek belgeler

MADDE 6- (I) Aday başvurusunu, hapımı tarihi itibariyle kadrosunda bulunduğu Bakanlıga/Daşkanlığa yapar

(2) Sınav başvuruları elektronik ortamda yaptırılabilir.

(3) Bakanltk/Daşkanlık başvurulonn elektronik ortamda alınmasına ilişkin gerekli çaltşmalan

yapar

(4) Başvuru esnasında islenecek belgelere sınav duyurusunda yer verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi vc sınav yerleri

MADDE 7- (1) Başvurular, Personel Genel MüdürlUgünceTersoncl Daire Başkanlığınca incelenir ve sınava giriş koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, toplam başvuru sayısı ve son aday numarasını da belirleyen b'ır tutanak düzenlenir.

(2) Sınav Bakan lıkça/Başkanlıkça belirlenecek yer veya yerlerde yapılır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, y azılı sınav tarihinden en ?/ on gün önce Bakanlık/Bnşkanlık internet sitesinde ilan edilir. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz

Sınav kurulu

MADDE 8- (I) Sınav kurulu. Personel Genel MUdürlUğüncc/Pcrsonel Daire Başkanlığınca alınacak Bakanlık/Baykanlık Makamı onayı ile, başkan dahil en nz üç asil ve yeteri kadar yedek Üyeden oluşur. Gerek görülmesi halinde sınav kurulu, kurul üyelerinden oluşan komisyonlar şeklinde çalışabilir Sınav kurulu veya komisyonlar en oz üç üye ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek Üye katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(2) Sınav kurulu; sınavın gerçekleştirilmesi, sonuçların tespiti ve ilanından sorumludur

Yazılı sınav konuları

MADDE 9- (I) Defterdarlık Uzmanlığı yazılı sınav konuları şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması I lakkında Kanun

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi vc Kontrol Kanunu

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

0 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu g) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

g) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

«aul işlem yapılır Atanmaya hak kazanını» olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve İade edilinceye kadar alanıalıın yapılmaz

11) Atama işlemi yapılmadan önce remgat eden adayların atamaları yapılma/

(4) Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların

/lamaları iptal edilir

»ÖHDÜNCÜ BÖLÜM Son iniklimler

TenMüllerln ghlerllnıeil

MADDE 17- (I) Bu Usul VC Esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel MUdürlUğü/Pcrsonel Daire Başkanlığı yetkilidir.

Y/lrürlfık

MADDE 18- (I) Bu Usul ve Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Usul ve Esasları Hazine ve Maliye Bakanı yürütür