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Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim ve cephe hatlarına düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az üç sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.
 08 Haziran 2020 18:32
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Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim ve cephe hatlarına düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az üç sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları Cebel Zaviye bölgesinde yer alan Movzara Dağı, Şahışbo Dağı, Deyr Sünbül, Movzara Fatatra ve Fattire köyleri ile Hama'nın kuzeybatı kırsalında Tancara ve Deyr Sünbül köylerine toplamda 20'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf'un aktardığı bilgiye göre, Movzara köyüne düzenlenen saldırıda 2 ve Deyr Sünbül köyünde 1 olmak üzere toplam 3 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan 3 sivili, bölgedeki sağlık merkezilerine sevk eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

- İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede, İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak'ta ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağlamış, son ateşkes 6 Mart saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girmişti. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyordu.
Anadolu Ajansı
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