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MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 08 Haziran 2020 18:35
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MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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