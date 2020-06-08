MSB: İran hudut hattında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|08 Haziran 2020 18:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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