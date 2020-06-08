Şamil Tayyar, Ak Parti'deki görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, Ak Parti'deki görevinden ayrıldı. Siyaseti bıraktığını açıkladı.
|08 Haziran 2020 18:36
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Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştı.
Tayyar, bugün yaptığı açıklama ile atandığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Aktif siyaseti de bıraktığını açıkladı.
İşte Tayyar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama
Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal'la istişare sonucunda 'yardımcılık' görevinden ayrıldım.
Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum.
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