Ankara Barosu'ndan 11 yöneticinin yazılı savunmaları istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklaması üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.
|08 Haziran 2020 18:38
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan açıklaması üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60'a yakın şikayet dilekçesini birleştirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu'ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyen savcılık, 11 yöneticiden de yazılı savunma talep etti. Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edebileceği öğrenildi.
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