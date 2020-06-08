Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı
|08 Haziran 2020 18:46
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
İhsaniye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Olağan Dışı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından bu gece saat 24.00'ten itibaren beldeye giriş ve çıkışların süresiz olarak kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Beldeye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlun olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." denildi.
Öte yandan açıklamada ekmek fırınları ile market ve bakkalların temel ihtiyaçları karşılaması amacıyla açık kalacağı belirtildi.
Belediye ekiplerince beldenin ulaşım noktalarında yollara toprak döküldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
08 Haziran 2020 19:22
|Kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla sterilize ediliyor
08 Haziran 2020 19:21
|Özdil ve Dündar'ın kaçak yapılarında yıkım devam ediyor
08 Haziran 2020 16:23
|Vali uyardı... Akraba ziyaretlerine ara verelim
08 Haziran 2020 16:04
|Okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek
08 Haziran 2020 15:41
|10 minibüs sürücüsü virüse yakalandı, yolcular aranıyor
08 Haziran 2020 14:44
|Bayram için köye geldiler 16 kişiye virüs bulaştırdılar
08 Haziran 2020 13:55
|Askere gitmeden İstanbul'dan ailesini ziyarete geldi, testi pozitif çıktı
08 Haziran 2020 13:53
|Dünya Van kahvaltısını konuşuyor
07 Haziran 2020 22:36
|Bu köy dünyaya dut ihraç ediyor
07 Haziran 2020 22:31