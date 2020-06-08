AK Partili Turan'dan Ayasofya açıklaması
|08 Haziran 2020 18:58
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Danıştaydan, Ayasofya'ya ilişkin milletin hassasiyeti ve beklentisi doğrultusunda, gönüllerde karşılık bulan hukuki bir karar vermesini ümit ettiklerini belirterek, "Fethin sembolü Ayasofya, kendi topraklarımızda artık mahzun kalmamalı, aslına rücu etmeli ve bu tartışmalar da bitmeli." ifadesini kullandı.
Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki kanaatlerinin belli olduğunu vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır. Ayasofya, Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir." yönündeki açıklamasının çok kıymetli olduğunu kaydeden Turan, konunun siyasi değil hukuki olduğunu ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kanaatlerini açıklamasının, verilen mesaj açısından anlamlı olacağını belirtti.
Turan, "Yakında kararı beklenen Danıştaydan da milletimizin hassasiyeti, beklentisi doğrultusunda, gönüllerde karşılık bulan, hukuki bir karar vermesini ümit ediyoruz. Fethin sembolü Ayasofya, kendi topraklarımızda artık mahzun kalmamalı, aslına rücu etmeli ve bu tartışmalar da bitmeli." değerlendirmesinde bulundu.
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