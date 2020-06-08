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Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaştı... Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
 08 Haziran 2020 19:14
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Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaştı... Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Keşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Adı açıklamayan şüpheli, polis tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.
DHA
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